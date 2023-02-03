Овечкин признался, что мечтает выпить пива с Кросби: Мы повзрослели

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих отношениях с лидером «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Я думаю, что ему все еще нравится играть. Я все еще наслаждаюсь игрой в хоккей, и я почти уверен, что когда мы с ним завершим карьеры, мы просто вместе выпьем пару кружек пива и поговорим обо всем, что произошло за последние 15-16 лет. Я думаю, что для хоккея прошлых и будущих поколений здорово видеть такое сравнение, такую битву между нами двумя, двумя клубами. Я думаю, что это здорово для игры.

Мы хорошие друзья, можем позвонить друг другу. Если у него впереди какие-то вехи и он их достигает, я звоню и посылаю ему сообщение. Первые пару лет это были совсем другие отношения. Мы повзрослели», - приводит слова россиянина пресс-служба НХЛ.

Напомним, Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. За это время он стал капитаном команды и обладателем Кубка Стэнли. В настоящее время россиянин занимает второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги и продолжает погоню за лидирующим Уэйном Гретцки.