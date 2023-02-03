«Время еще есть»: Тарасенко о своем возможном обмене

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал информацию о своем возможном обмене в «Нью-Джерси Дэвилз».

«Я сосредоточен на играх. Не думаю, что мне следует тратить свое время и энергию, чтобы сосредоточиться на вещах, которые я не могу контролировать. Вы можете спросить генерального менеджера, что произойдет.

Не думаю, что сезон прошел хорошо, и все это знают, но время еще есть. У нас есть вера в комнату и лично в мою ситуацию, вы можете спросить об этом Дуга. Все зависит от него.

Я действительно верю в выход в плей-офф, что мы можем изменить ситуацию. Но время покажет», - приводит слова хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Напомним, в текущем сезоне Тарасенко провел 37 матчей, в которых набрал 29 (10+19) очков.

В настоящее время «блюзмены» с 49 очками занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.