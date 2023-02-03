«Дружба заканчивается на льду»: Сорокин рассказал о своих отношениях с Шестеркиным

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о своих теплых отношениях с другим россиянином, защищающим ворота «Рейнджерс», - Игорем Шестеркиным.

«На льду мы не друзья. Дружба заканчивается, когда я играю в матче против него. После игры, да, мы можем встретиться, мы можем посмеяться, но не на льду. Он мой хороший друг, я являюсь крестным отцом его сына Тимофея. Мы переписываемся каждую неделю», - приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.

Напомним, что обоих голкиперов выбрали для участия в Матче всех звезд НХЛ.

В текущем сезоне Шестеркин провел 36 матчей в регулярном первенстве, пропустив 92 гола. Сорокин в 38 играх 89 раз доставал шайбу из своих ворот.