«Авангард» уступил «Амуру» в серии буллитов

«Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Амуру» со счетом 2:3 Б.

В основное время на реализацию большинства нападающим «ястребов» Ридом Буше (6-я минута) и гол Корбана Найта (59) «тигры» ответили шайбами Станислава Бочарова (16), Никиты Гребенкина (28).

В овертайме хоккеисты сильнейшего не выявили, а в серии буллитов точнее был клуб из Хабаровска - 3:2. Победный бросок совершил Сергей Дубакин.

«Амур» набрал 61 очко и поднялся на восьмое место Восточной конференции в зону плей-офф. «Авангард» той же турнирной таблице занимает четвертую позицию, добыв 72-е очко.

4 февраля команды снова сыграют между собой также в Хабаровске.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) - «Авангард» (Омск) - 3:2Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 3:2Б)

Голы:

0:1 – Буше (Найт, Толчинский), 5:38 (Бол.)

1:1 – Бочаров (Николишин, Педан), 15:54

2:1 – Гребенкин (Дубакин), 27:19

2:2 - Найт (Буше), 58:06

3:2- Дубакин - победный буллит