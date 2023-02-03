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«Авангард» уступил «Амуру» в серии буллитов

Команды играли матч КХЛ в Хабаровске.
«Авангард» уступил «Амуру» в серии буллитов
03 февраля 2023 14:36
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК «Амур»

«Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Амуру» со счетом 2:3 Б.

В основное время на реализацию большинства нападающим «ястребов» Ридом Буше (6-я минута) и гол Корбана Найта (59) «тигры» ответили шайбами Станислава Бочарова (16), Никиты Гребенкина (28).

В овертайме хоккеисты сильнейшего не выявили, а в серии буллитов точнее был клуб из Хабаровска - 3:2. Победный бросок совершил Сергей Дубакин.

«Амур» набрал 61 очко и поднялся на восьмое место Восточной конференции в зону плей-офф. «Авангард» той же турнирной таблице занимает четвертую позицию, добыв 72-е очко.

4 февраля команды снова сыграют между собой также в Хабаровске.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) - «Авангард» (Омск) - 3:2Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 3:2Б)

Голы:
0:1 – Буше (Найт, Толчинский), 5:38 (Бол.)
1:1 – Бочаров (Николишин, Педан), 15:54
2:1 – Гребенкин (Дубакин), 27:19
2:2 - Найт (Буше), 58:06
3:2- Дубакин - победный буллит

источник: «Советский спорт»
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