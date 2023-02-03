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Волков стал генеральным менеджером «Трактора»

Соглашение рассчитано на два года.
03 февраля 2023 15:19
автор: Александр Евграфов

Алексей Волков назначен на пост генерального менеджера «Трактора», сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.

Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано на два года. Ранее Волков занимал такую же должность в омском «Авангарде» с которым стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году. В своей игровой карьере он защищал ворота «Салавата Юлаева», московских «Динамо» и «Спартака», подмосковного «Витязя», ХК МВД. В 2012 году как игрок стал обладателем Кубка Гагарина.

После завершения игровой карьеры работал ассистентом генерального менеджера в екатеринбургском «Автомобилисте», а также главным специалистом в скаутской службе московского ЦСКА, с которым стал чемпионом в сезоне-2018/19.

По словам генерального директора «Трактора» Ильи Савина, зоной ответственности Волкова в «Тракторе» будет трансферная политика и формирование состава главной команды. А это, как отметил Волков, будет зависеть от попадания команды в плей-офф КХЛ.

«Трактор» набрал в 58 играх 56 очков и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, отставая на пять очков от зоны плей-офф.

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