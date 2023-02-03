Судья Раводин, выписавший 322 минуты штрафа за игру, проведет свой 1000-й матч в КХЛ

Арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Раводин проведет свой 1000-й матч в судейской карьере, сообщается на официальном сайте лиги.

Раводин дебютировал в КХЛ в сентябре 2003 года и провел в лиге 20 сезонов. На его счету 849 игр в регулярных чемпионатах и 151 в плей-офф. Он станет первым арбитром КХЛ, кто достиг отметки в тысячу матчей.

В матче 2006 года между «Нефтехимиком» и «Северсталью» он выписал игрокам команд 322 минуты штрафного времени (145 и 177 минут соответственно). В 2011 году он оштрафовал игроков «Витязя» в матче с минским «Динамо» в общей сложности на 209 минут.

1000-й матч в судейской карьере Раводина придется на матч ЦСКА – «Салават Юлаев», который состоится 3 февраля.