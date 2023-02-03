World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Судья Раводин, выписавший 322 минуты штрафа за игру, проведет свой 1000-й матч в КХЛ

На его счету 849 игр в регулярных чемпионатах и 151 в плей-офф.
03 февраля 2023 16:03
автор: Александр Евграфов

Арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Раводин проведет свой 1000-й матч в судейской карьере, сообщается на официальном сайте лиги.

Раводин дебютировал в КХЛ в сентябре 2003 года и провел в лиге 20 сезонов. На его счету 849 игр в регулярных чемпионатах и 151 в плей-офф. Он станет первым арбитром КХЛ, кто достиг отметки в тысячу матчей.

В матче 2006 года между «Нефтехимиком» и «Северсталью» он выписал игрокам команд 322 минуты штрафного времени (145 и 177 минут соответственно). В 2011 году он оштрафовал игроков «Витязя» в матче с минским «Динамо» в общей сложности на 209 минут.

1000-й матч в судейской карьере Раводина придется на матч ЦСКА – «Салават Юлаев», который состоится 3 февраля.

Это интересно:
Судья Раводин, выписавший 322 минуты штрафа за игру, проведет свой 1000-й матч в КХЛ
На его счету 849 игр в регулярных чемпионатах и 151 в плей-офф.
03.02.2023 16:03
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Волков стал генеральным менеджером «Трактора»
Соглашение рассчитано на два года.
03.02.2023 15:19
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Авангард» уступил «Амуру» в серии буллитов
«Авангард» уступил «Амуру» в серии буллитов
Команды играли матч КХЛ в Хабаровске.
03.02.2023 14:36
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Дружба заканчивается на льду»: Сорокин рассказал о своих отношениях с Шестеркиным
Вратари выступают за две разный команды из Нью-Йорка.
03.02.2023 11:53
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Время еще есть»: Тарасенко о своем возможном обмене
«Время еще есть»: Тарасенко о своем возможном обмене
Хоккеист может покинуть «Сент-Луис Блюз».
03.02.2023 09:05
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Овечкин, Кучеров и Капризов включены в топ-25 лучших хоккеистов сезона НХЛ
Овечкин, Кучеров и Капризов включены в топ-25 лучших хоккеистов сезона НХЛ
Данный рейтинг составил телеканал TSN.
03.02.2023 08:49
Хоккей
Овечкин признался, что мечтает выпить пива с Кросби: Мы повзрослели
Два великих хоккеиста близки к завершению своей карьеры.
03.02.2023 08:38
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Вудкрофт – о победе над «Металлургом»: Мы мотивированы и голодны до побед 
Минское «Динамо» одержало победу над своим соперником со счетом 4:2. 
02.02.2023 23:51
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Витязя» Буцаев – о победе над «Сочи»: Хорошо, что довели начатое до конца
«Богатыри» обыграли своего соперника со счетом 5:1. 
02.02.2023 22:45
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Дубли Мартынова и Меркли принесли минскому «Динамо» победу над «Металлургом»
Минчане рвутся в плей-офф Кубка Гагарина.
02.02.2023 21:43
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика