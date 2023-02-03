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«Трактор» обыграл «Автомобилист» в гостевом матче КХЛ

Челябинский клуб покинул последнее место в Восточной конференции.
03 февраля 2023 19:31
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты челябинского «Трактора» победили «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все шайбы были заброшены во втором периоде. В составе победителей отличились Петр Хохряков (23-я минута), Максим Шабанов (25). У хозяев поля шайба на счету Кертиса Волка (27).

«Трактор» набрал 58 очков и ушел с последнего места в Восточной конференции. Команда занимает 10-е место и отстает от зоны плей-офф на три очка. У занимающего третье место «Автомобилиста» - 73 очка.

Следующую игру «Трактор» проведет 5 февраля в Магнитогорске против «Металлурга», а 7 февраля «Автомобилист» примет подмосковный «Витязь».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Трактор» (Челябинск) – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы:

0:1 – Хохряков (Пулккинен, Капустин), 22:16

0:2 – Шабанов (Тертышный, Ткачев), 24:34

1:2 – Волк (Широков, да Коста), 26:04

Вратари: Бобков – Устименко

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