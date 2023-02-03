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Заварухин объяснил причины поражения «Автомобилиста» от «Трактора»

Встреча закончилась победой челябинцев
03 февраля 2023 21:13
автор: Александр Шульгин

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора».

«Потрясающая обстановка на стадионе, очень неприятно проигрывать. Два гола эти от рикошета, контратаки пропустили. Вроде 40 бросков, но не было закрывания вратаря, черновой работы, хотя добавили в третьем периоде в агрессии, однако гола не хватило.

Начали немного неуверенно, отдавали сопернику шайбу на первом месте, из-за этого было преимущество. Второй период провели сильнее, но проиграли - как я говорил, гол с рикошета и контратака, против нас многие играют на контратаках. Предупреждаем ребят, что ждут наших ошибок», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Все шайбы были заброшены во втором периоде. В составе победителей отличились Петр Хохряков (23-я минута), Максим Шабанов (25). У хозяев поля шайба на счету Кертиса Волка (27).

«Трактор» набрал 58 очков и ушел с последнего места в Восточной конференции. Команда занимает 10-е место и отстает от зоны плей-офф на три очка. У занимающего третье место «Автомобилиста» - 73 очка.

Следующую игру «Трактор» проведет 5 февраля в Магнитогорске против «Металлурга», а 7 февраля «Автомобилист» примет подмосковный «Витязь».

источник: КХЛ
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