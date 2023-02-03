World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Северсталь» добилась домашней победы над «Локомотивом» в матче КХЛ

Команда из Череповца переместилась на седьмое место в Западной конференции.
03 февраля 2023 21:15
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты череповецкой «Северстали» победили ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Череповце завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев льда.

Хозяева дважды наказывали гостей, реализуя численное преимущество. На 29-й минуте отличился Руслан Абросимов, а на 51-й Робин Пресс. Третья шайба в матче была заброшена в пустые ворота «Локомотива», она на счету Даниила Вовченко.

Голкипер «Северстали» Дмитрий Шугаев отразил 25 бросков в створ ворот, и второй раз в сезоне и третий в карьере сыграл «на ноль».

«Северсталь» набрала 62 очка и занимает седьмое место в Западной конференции, «Локомотив» с 78 очками расположился на третьей строчке турнирной таблице.

Следующую игру «Северсталь» проведет дома, принимая 7 февраля «Куньлунь Ред Стар», а «Локомотив» в тот же день примет хабаровский «Амур».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Северсталь» (Череповец) – «Локомотив» (Ярославль) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы:

1:0 – Абросимов (Пресс), 28:07 (бол.)

2:0 – Пресс (Рожков, Гераськин), 50:48 (бол.)

3:0 – Вовченко (Чуркин), 59:29 (в пустые ворота)

Вратари: Шугаев – Исаев

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Северсталь» добилась домашней победы над «Локомотивом» в матче КХЛ
Команда из Череповца переместилась на седьмое место в Западной конференции.
03.02.2023 21:15
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Заварухин объяснил причины поражения «Автомобилиста» от «Трактора»
Встреча закончилась победой челябинцев
03.02.2023 21:13
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Гвардиола заявил, что Стоунз пропустит ближайшие матчи из-за травмы
Гвардиола заявил, что Стоунз пропустит ближайшие матчи из-за травмы
При этом в основной состав клуба вернулся хавбек Фил Фоден.
03.02.2023 19:59
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Трактор» обыграл «Автомобилист» в гостевом матче КХЛ
«Трактор» обыграл «Автомобилист» в гостевом матче КХЛ
Челябинский клуб покинул последнее место в Восточной конференции.
03.02.2023 19:31
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Судья Раводин, выписавший 322 минуты штрафа за игру, проведет свой 1000-й матч в КХЛ
На его счету 849 игр в регулярных чемпионатах и 151 в плей-офф.
03.02.2023 16:03
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Волков стал генеральным менеджером «Трактора»
Соглашение рассчитано на два года.
03.02.2023 15:19
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Авангард» уступил «Амуру» в серии буллитов
«Авангард» уступил «Амуру» в серии буллитов
Команды играли матч КХЛ в Хабаровске.
03.02.2023 14:36
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Дружба заканчивается на льду»: Сорокин рассказал о своих отношениях с Шестеркиным
Вратари выступают за две разный команды из Нью-Йорка.
03.02.2023 11:53
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Время еще есть»: Тарасенко о своем возможном обмене
«Время еще есть»: Тарасенко о своем возможном обмене
Хоккеист может покинуть «Сент-Луис Блюз».
03.02.2023 09:05
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Овечкин, Кучеров и Капризов включены в топ-25 лучших хоккеистов сезона НХЛ
Овечкин, Кучеров и Капризов включены в топ-25 лучших хоккеистов сезона НХЛ
Данный рейтинг составил телеканал TSN.
03.02.2023 08:49
Хоккей
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика