«Северсталь» добилась домашней победы над «Локомотивом» в матче КХЛ

Хоккеисты череповецкой «Северстали» победили ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Череповце завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев льда.

Хозяева дважды наказывали гостей, реализуя численное преимущество. На 29-й минуте отличился Руслан Абросимов, а на 51-й Робин Пресс. Третья шайба в матче была заброшена в пустые ворота «Локомотива», она на счету Даниила Вовченко.

Голкипер «Северстали» Дмитрий Шугаев отразил 25 бросков в створ ворот, и второй раз в сезоне и третий в карьере сыграл «на ноль».

«Северсталь» набрала 62 очка и занимает седьмое место в Западной конференции, «Локомотив» с 78 очками расположился на третьей строчке турнирной таблице.

Следующую игру «Северсталь» проведет дома, принимая 7 февраля «Куньлунь Ред Стар», а «Локомотив» в тот же день примет хабаровский «Амур».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Северсталь» (Череповец) – «Локомотив» (Ярославль) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы:

1:0 – Абросимов (Пресс), 28:07 (бол.)

2:0 – Пресс (Рожков, Гераськин), 50:48 (бол.)

3:0 – Вовченко (Чуркин), 59:29 (в пустые ворота)

Вратари: Шугаев – Исаев