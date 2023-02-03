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«Спартак» потерпел четвертое поражение подряд, проиграв «Нефтехимику»

Красно-белые пропустили три шайбы в свои ворота.
03 февраля 2023 22:02
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на своем льду проиграл нижнекамскому «Нефтехимику».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Рафаэль Бикмуллин, Евгений Кашников, реализовавший большинство, и Павел Порядин.

Хозяева ответили точным броском Максима Цыплакова.

Нижнекамцы набрали 61 очко и догнали идущий восьмым на Востоке хабаровский «Амур», однако дальневосточники провели на один матч меньше.

Москвичи с 58 очками остались девятыми на Западе и уступают уже три очка минскому «Динамо», замыкающему кубковую восьмерку.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы:
0:1 - Бикмуллин (Сидоров, Кизимов), 14:42
0:2 - Кашников (Чивилев), 26:04 (5х4)
0:3 - Порядин (Камара), 45:01
1:3 - Цыплаков (Принс), 49:12
2:3 - Свечков, 59:14
Вратари: Рибар 0.00-44.15, 45.01-60.00), Куликов (44.15-45.01) - Судницин.

источник: «Советский спорт»
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