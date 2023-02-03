Московское «Динамо» победило «Барыс» и вышло в плей-офф Кубка Гагарина

Хоккеисты московского «Динамо» победили «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ и гарантировали себе продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Джордан Уил (9-я минута), Максим Джиошвили (25) и Егор Мартынов (39). У гостей шайбы на счету Никиты Михайлиса (7) и Дмитрия Шевченко (30).

«Динамо» набрало 77 очков и занимает пятое место в Западной конференции, у «Барыса» 57 очков, команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, отставая на 4 очка от зоны плей-офф.

Следующую игру «Барыс» проведет в Москве 5 февраля против ЦСКА, а 7 февраля «Динамо» примет «Сочи».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Динамо» (Москва) – «Барыс» (Астана) – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

0:1 – Михайлис, 06:39

1:1 – Уил (Тринеев, Игумнов), 08:28

2:1 – Джиошвили (Муранов, Каблуков), 24:30

2:2 – Шевченко (Бекетаев, Савицкий), 29:58

3:2 – Мартынов (Менелл, Уил), 38:21

Вратари: Волков - Гудачек