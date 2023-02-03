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ЦСКА победил «Салават Юлаев» и вышел на второе место в Западной конференции

Вратарь армейцев Рейдеборн отметился голевой передачей.
ЦСКА победил «Салават Юлаев» и вышел на второе место в Западной конференции
03 февраля 2023 21:54
автор: Александр Евграфов
автор фото: ХК ЦСКА

Хоккеисты московского ЦСКА победили «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.

Армейцы открыли счет, находясь в меньшинстве. После голевой передачи, отданной вратарем красно-синих Адамом Рейдеборном и Павлом Карнауховым, точным броском отметился Михаил Григоренко (15-я минута). У победителей также отличились Андрей Светлаков (34), Сергей Плотников (42), Владислав Каменев (57). У гостей шайбы на счету Ивана Дроздова (47) и Александра Хмелевского (54).

ЦСКА набрал 80 очков и вышел на второе место в Западной конференции, у «Салавата Юлаева» 69 очков и шестое место в Восточной.

В следующей игре 5 февраля армейцы примут астанинский «Барыс», но спустя два дня «Салават Юлаев» и ЦСКА сыграют снова, на этот раз в Уфе.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

ЦСКА (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы:

1:0 – Григоренко (Карнаухов, Рейдеборн), 14:42

2:0 – Светлаков (Григоренко, Нестеров), 33:59

3:0 – Плотников (Калиниченко, Классон), 41:24

3:1 – Дроздов (Науменков, Хмелевский), 46:50

3:2 – Хмелевский (Мерфи, Мухаммадуллин), 53:37

4:2 – Каменев (Мамин), 56:56

Вратари: Рейдеборн – Кареев.

источник: «Советский спорт»
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