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Покер Галимова помог СКА одолеть «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ 

Встреча хоккейных команд состоялась в Ледовом дворце, в Санкт-Петербурге.
03 февраля 2023 21:58
автор: Глеб Шевяков

Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Ак Барсом» завершился победой питерцев со счетом 7:4.

Отметим, что за домашнюю команду покер оформил Эмиль Галимов (12-я, 37-я, 55-я и 57-я минуты), по голу забили Александр Никишин (9), Дмитрий Яшкин (14), и Марат Хуснутдинов (40). Гости ответили заброшенными шайбами Вадима Шипачева (5), Дмитрия Воронкова (11), Ильи Сафонова (18) и Вячеслава Войнова (21).

Таким образом, подопечные Романа Ротенберга по-прежнему занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 93 очка после 60 матчей. Команда Зинэтулы Билялетдинова располагается на первой строчке на Востоке, имея в своем активе 75 очков.

Добавим, что 7 февраля СКА сыграет с «Металлургом» в Магнитогорске, 5 февраля «Ак Барс» отправится в гости к «Куньлуню»

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – «Ак Барс» (Казань) – 7:4 (3:3, 2:1, 2:0)

Голы:

0:1 – Шипачев, 03:50 (бол.)

1:1 – Никишин, 08:57

1:2 – Воронков (Сафонов), 10:19

2:2 – Галимов (Яшкин), 11:26

3:2 – Яшкин (Никишин, Хуснутдинов), 13:48

3:3 – Сафонов (Журавлев, Юдин), 17:24

3:4 – Войнов (Радулов), 20:38

4:4 – Галимов (Хуснутдинов), 36:48

5:4 – Хуснутдинов (Воробьев, Никишин), 39:53 (бол.)

6:4 – Галимов (Рукавишников, Хуснутдинов), 54:09

7:4 – Галимов (Яшкин), 56:06

Вратари: Подъяпольский – Билялов

источник: «Советский спорт»
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