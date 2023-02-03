Алексей Кудашов: Кубок один, и мы будем биться за него

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал выход своей команды в плей-офф Кубка Гагарина.

«Какая задача дальше после оформления выхода в плей-офф? Правильно вчера сказал Игорь Николаевич Ларионов, что помнят только одну команду, которая выигрывает. На своем веку, в бытность игрока, я три раза подряд играл финалы, причем каждый год были седьмые матчи, и я больше чем уверен, что никто не вспомнит, что мы когда-то играли в финалах, не говоря уже о чем-то еще. Выиграла Уфа, и два раза Казань. Задача внутри команды поставлена. Кубок один, и мы будем идти и биться за него», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Хоккеисты московского «Динамо» победили «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ и гарантировали себе продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Джордан Уил (9-я минута), Максим Джиошвили (25) и Егор Мартынов (39). У гостей шайбы на счету Никиты Михайлиса (7) и Дмитрия Шевченко (30).

«Динамо» набрало 77 очков и занимает пятое место в Западной конференции, у «Барыса» 57 очков, команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, отставая на 4 очка от зоны плей-офф.

Следующую игру «Барыс» проведет в Москве 5 февраля против ЦСКА, а 7 февраля «Динамо» примет «Сочи».