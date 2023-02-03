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Скабелка о шансах «Барыса» выйти в плей-офф: Мы не смотрим на низ таблицы

Астанчане потерпели третье поражение подряд.
03 февраля 2023 23:50
автор: Александр Шульгин

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка оценил шансы своей команды на выход в плей-офф Кубка Гагарина.

«Ребята стараются, и я не могу предъявить претензий к ним по работе и самоотдаче. Но такие невынужденные ошибки, технический брак… Еще раз говорю, что на каждую встречу мы выходим с одной только мыслью, и мы не смотрим на низ таблицы, а просто хотим выиграть каждый матч, а там уже посмотрим по завершению», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, 3 февраля «Барыс» на выезде проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:3.

В составе победителей отличились Джордан Уил (9-я минута), Максим Джиошвили (25) и Егор Мартынов (39). У гостей шайбы на счету Никиты Михайлиса (7) и Дмитрия Шевченко (30).

С 57 очками команда Скабелки замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, отставая на 4 очка от зоны плей-офф.

Следующую игру «Барыс» проведет в Москве 5 февраля против ЦСКА.

источник: КХЛ
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