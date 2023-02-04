Овечкин и Свечников стали победителями конкурсов на Матче звезд НХЛ-2023

В Санрайзе на домашнем стадионе ХК «Флорида» стартовал звездный уикенд, на котором прошли конкурсы «скиллов».

Победителями в конкурсе на лучший буллит стали Александр Овечкин («Вашингтон») и Сидни Кросби («Питтсбург»).

В забеге на скорость лучшим оказался российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников (13,699 секунды).

Удачнее всех в бросках на точность стал Брок Нельсон («Айлендерс»).

В броске на силу выиграл Элиас Петтерссон («Ванкувер», 103,2 мили в час).

В соревнованиях вратарских бригад всех превзошли Юсе Сарос («Нэшвилл») и Коннор Хеллебайк («Виннипег»).

Напомним, что игры дивизионов на Матче звезд НХЛ пройдут в ночь на 5 февраля по московскому времени.