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Матч звезд НХЛ-2023 побил рекорд по количеству российских хоккеистов

Предыдущее достижение было установлено в 1998 году.
04 февраля 2023 08:36

В Санрайзе на домашнем стадионе ХК «Флорида» стартовал звездный уикенд, на котором прошли конкурсы «скиллов».

В мероприятии Россию представили множество хоккеистов: нападающие Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Андрей Свечников («Каролина»), Александр Овечкин («Вашингтон»), а также голкиперы Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Илья Сорокин («Айлендерс») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).

Стоит зафиксировать, что Матч звезд НХЛ-2023 установил рекорд по количеству российских хоккеистов - 9. Предыдущее достижение было установлено в 1998 году в Ванкувере, когда в уикенде приняли участие восемь игроков из России.

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Матч звезд НХЛ-2023 побил рекорд по количеству российских хоккеистов
Предыдущее достижение было установлено в 1998 году.
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