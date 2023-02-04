Матч звезд НХЛ-2023 побил рекорд по количеству российских хоккеистов

В Санрайзе на домашнем стадионе ХК «Флорида» стартовал звездный уикенд, на котором прошли конкурсы «скиллов».

В мероприятии Россию представили множество хоккеистов: нападающие Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Андрей Свечников («Каролина»), Александр Овечкин («Вашингтон»), а также голкиперы Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Илья Сорокин («Айлендерс») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).

Стоит зафиксировать, что Матч звезд НХЛ-2023 установил рекорд по количеству российских хоккеистов - 9. Предыдущее достижение было установлено в 1998 году в Ванкувере, когда в уикенде приняли участие восемь игроков из России.