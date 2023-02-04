«Амур» во втором матче подряд обыграл «Авангард»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» на своей площадке оказался сильнее «Авангарда». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хабаровского клуба.

В составе победителей отличились Яков Рылов, Александр Шаров и Станислав Бочаров.

Омичи ответили заброшенными шайбами в исполнении Ивана Мирошниченко и Александра Дергачева.

Таким образом, в турнирной таблице Восточной конференции «Амур» с 63 очками располагается на восьмой позиции. «Авангард» находится на четвертой строчке, имея в своем активе 72 очка.