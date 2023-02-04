Кравец - о матче с «Амуром»: Обидное поражение, по первым двум периодам - хорошо играли

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец дал комментарий после поражения своей команды от «Амура» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Обидное поражение, по первым двум периодам - хорошо играли, выполняли работу. За счет хорошей работы и катания забили два гола. Но, к сожалению, в третьем периоде с первых смен появилась какая-то паника», - приводит слова специалиста пресс-служба «ястребов».

В составе победителей отличились Яков Рылов, Александр Шаров и Станислав Бочаров. Омичи ответили заброшенными шайбами в исполнении Ивана Мирошниченко и Александра Дергачева.

В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» с 63 очками располагается на восьмой позиции. «Авангард» находится на четвертой строчке, имея в своем активе 72 очка.