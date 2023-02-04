Епанчинцев - о победе над «Авангардом»: Невыразительная игра с нашей стороны

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев дал комментарий после победы своей команды над «Авангардом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Невыразительная игра с нашей стороны. Особенно второй период. Радует, что нашли и проявили командный дух, удалось донести до ребят, да они и сами все понимали», - приводит слова специалиста пресс-служба хабаровского клуба.

В составе победителей отличились Яков Рылов, Александр Шаров и Станислав Бочаров. Омичи ответили заброшенными шайбами в исполнении Ивана Мирошниченко и Александра Дергачева.

В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» с 63 очками располагается на восьмой позиции. «Авангард» находится на четвертой строчке, имея в своем активе 72 очка.