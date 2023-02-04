Мирошниченко считает, что «Авангард» уступил «Амуру» из-за тактических ошибок

Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко дал комментарий после поражения своей команды от «Амура» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Пропустили нелепые голы. Не из-за техники, не из-за скоростей. Просто наши тактические ошибки привели к такому результату», - приводит слова хоккеиста пресс-служба «ястребов».

В составе победителей отличились Яков Рылов, Александр Шаров и Станислав Бочаров. Омичи ответили заброшенными шайбами в исполнении Ивана Мирошниченко и Александра Дергачева.

В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» с 63 очками располагается на восьмой позиции. «Авангард» находится на четвертой строчке, имея в своем активе 72 очка.