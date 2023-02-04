«Торпедо» обыграло минское «Динамо» и вышло на второе место в Западной конференции

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» победили минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

В составе победителей отличились Андрей Белевич (19-я минута), Антон Сизов (37), Александр Дарьин (41). У минчан шайбы на счету Никиты Зоркина (25) и Джозефа Душака (28).

«Торпедо» набрало 82 очка и вышло на второе место в Западной конференции, минское «Динамо» завоевало 61 очко и занимает восьмое место там же, опережая московский «Спартак» в борьбе за последнюю путевку в плей-офф на три очка.

Следующую игру минское «Динамо» проведет 7 февраля дома со «Спартаком», а «Торпедо» в тот же день примет «Адмирал».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Минск) – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы:

1:0 – Белевич (Сато), 18:57

1:1 – Зоркин, 24:31

1:2 – Душак (Зоркин, Козун), 27:41

2:2 – Сизов (Виноградов, Дарьин), 36:52

3:2 – Дарьин (Кручинин, Гончарук), 40:20 (бол.)

Вратари: Хуска - Шостак