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Четыре очка Тарасенко помогли Центральному дивизиону обыграть Тихоокеанский в матче всех звезд НХЛ

Во втором полуфинале сыграют хоккеисты Атлантического и Столичного дивизионов.
05 февраля 2023 00:17
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты Центрального дивизиона выиграли у Тихоокеанского дивизиона в полуфинале матча всех звезд Национальной хоккейной лиги.

Встреча в Санрайзе завершилась со счетом 6:4 (3:2, 3:2) в пользу подопечных Питера Дебура. В составе победителей дублями отметились Натан Маккинон и Клейттон Келлер, шайбу также забросил Сет Джонс. На счету российского нападающего Владимира Тарасенко, играющего за Центральный дивизион, шайба и три результативные передачи.

За Тихоокеанский дивизион дубль на счету Элиаса Петтерссона, по шайбе забросили Коннор Макдэвид, Эрик Карлссон.

В финале матча всех звезд Центральный дивизион сыграет с победителем второй полуфинальной пары Атлантический дивизион — Столичный дивизион.

По регламенту матча всех звезд команды играют два периода по 10 минут. В этом году в матче всех звезд принимает рекордное число российских хоккеистов – девять.

источник: «Советский спорт»
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