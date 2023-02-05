Четыре очка Тарасенко помогли Центральному дивизиону обыграть Тихоокеанский в матче всех звезд НХЛ

Хоккеисты Центрального дивизиона выиграли у Тихоокеанского дивизиона в полуфинале матча всех звезд Национальной хоккейной лиги.

Встреча в Санрайзе завершилась со счетом 6:4 (3:2, 3:2) в пользу подопечных Питера Дебура. В составе победителей дублями отметились Натан Маккинон и Клейттон Келлер, шайбу также забросил Сет Джонс. На счету российского нападающего Владимира Тарасенко, играющего за Центральный дивизион, шайба и три результативные передачи.

За Тихоокеанский дивизион дубль на счету Элиаса Петтерссона, по шайбе забросили Коннор Макдэвид, Эрик Карлссон.

В финале матча всех звезд Центральный дивизион сыграет с победителем второй полуфинальной пары Атлантический дивизион — Столичный дивизион.

По регламенту матча всех звезд команды играют два периода по 10 минут. В этом году в матче всех звезд принимает рекордное число российских хоккеистов – девять.