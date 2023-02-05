Три очка Овечкина не помогли Столичному дивизиону выйти в финал Матча звезд НХЛ

В полуфинале Матча звезд НХЛ Атлантический дивизион оказался сильнее Столичного со счетом 10:6.

В составе победителей хет-трик оформил Мэттью Ткачук. Ник Судзуки и Дилан Ларкин записали на свой счет по дублю. Также по одному разу отличились Давид Пастрняк, Брэди Ткачук и Никита Кучеров. Вратарь Андрей Василевский отразил 10 из 13 бросков.

У Столичных три шайбы забросил Джонни Годро, Сидни Кросби - две. В активе Александра Овечкина гол и две результативные передачи, Артемий Панарин отметился ассистентским хет-триком. Голкипер Илья Сорокин совершил восемь сэйвов, Игорь Шестеркин - пять.

Таким образом, в финале Атлантический дивизион сыграет с Центральным.