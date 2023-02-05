«Сибирь» одолела «Адмирал» в овертайме и поднялась на первое место Востока

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Адмиралом» завершился победой «снеговиков» со счетом 2:1.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 1:1. За домашнюю команду шайбу забросил Бек Тейлор (24-я минута). Гости ответили голом Николая Чебыкина (49).

Победную шайбу в овертайме забросил Алексей Яковлев (63).

Таким образом, новосибирский клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков после 60 матчей. Команда из Владивостока располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 67 очков.

Добавим, что 7 февраля «Сибирь» сыграет дома с «Трактором», «Адмирал» в тот же день отправится в гости к «Торпедо» в Нижний Новгород.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) – «Адмирал» (Владивосток) – 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Бек (Мерфи, Бутузов), 23:16 (бол.)

1:1 – Чебыкин (Шулак, Горшков), 48:59 (бол.)

2:1 – Яковлев, 62:34

Вратари: Красоткин – Хомченко