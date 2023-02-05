«Витязь» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ  

Хоккеисты «Витязя» дома оказались сильнее «Нефтехимика» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что единственную шайбу подмосковной команды забросил Владислав Кара (2-я минута).

Таким образом, подопечные Вячеслава Буцаева располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков после 59 сыгранных встреч. Команда Олега Леонтьева занимает девятое место на Востоке, имея в своем активе 61 очко после 60 матчей.

Добавим, что 7 февраля «Витязь» отправится в гости к «Автомобилисту», «Нефтехимик» в тот же день примет на своей площадке «Ак Барс».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Голы:

1:0 – Кара (Старков), 01:32

Вратари: Дорожко – Тихомиров