Шайба Дронова помогла «Металлургу» обыграть «Трактор» в овертайме 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Трактором» завершился победой «сталеваров» со счетом 3:2.
Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 2:2. За домашнюю команду шайбы забросили Филипп Майе (2-я минута) и Денис Зернов (36). Гости ответили голами Петра Хохрякова (18) и Тему Пулккинена (32).
Победную шайбу в овертайме забросил Григорий Дронов (61).
Таким образом, магнитогорский клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка после 59 матчей. Челябинская команда располагается на десятом месте, имея в своем активе 59 очков.
Добавим, что 7 февраля «Металлург» примет дома СКА, «Трактор» в тот же день отправится в гости к «Сибири».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) – «Трактор» (Челябинск) – 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 – Майе (Дронов, Голдобин), 01:28
1:1 – Хохряков, 17:04
2:1 – Пулккинен (Карпухин, Хохряков), 31:57
2:2 – Зернов (Дронов, Голдобин), 35:32
3:2 – Дронов (Майе), 60:35