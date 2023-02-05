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Шайба Дронова помогла «Металлургу» обыграть «Трактор» в овертайме 

Матч КХЛ между хоккейными командами состоялся на «Арене Металлург» в Магнитогорске.
05 февраля 2023 17:18
автор: Глеб Шевяков

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Трактором» завершился победой «сталеваров» со счетом 3:2.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 2:2. За домашнюю команду шайбы забросили Филипп Майе (2-я минута) и Денис Зернов (36). Гости ответили голами Петра Хохрякова (18) и Тему Пулккинена (32).

Победную шайбу в овертайме забросил Григорий Дронов (61).

Таким образом, магнитогорский клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка после 59 матчей. Челябинская команда располагается на десятом месте, имея в своем активе 59 очков.

Добавим, что 7 февраля «Металлург» примет дома СКА, «Трактор» в тот же день отправится в гости к «Сибири».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – «Трактор» (Челябинск) – 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Майе (Дронов, Голдобин), 01:28

1:1 – Хохряков, 17:04

2:1 – Пулккинен (Карпухин, Хохряков), 31:57

2:2 – Зернов (Дронов, Голдобин), 35:32

3:2 – Дронов (Майе), 60:35

источник: «Советский спорт»
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Матч КХЛ между хоккейными командами состоялся на «Арене Металлург» в Магнитогорске.
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