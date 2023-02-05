«Локомотив» дома разгромил «Сочи» в матче КХЛ  

Хоккеисты «Локомотива» дома оказались сильнее «Сочи» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что за ярославский коллектив заброшенными шайбами отличились Артур Каюмов (17-я минута), Максим Березкин (52), Даниил Бут (53) и Александр Полунин (57).
Таким образом, «железнодорожники» располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 80 очков после 61 матча. «Леопарды» занимают последнее, 11-е место, имея в своем активе 23 очка.
Добавим, что 7 февраля «Локомотив» примет на своей площадке «Амур», «Сочи» в тот же день сыграет на выезде с московским «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) – «Сочи» (Сочи) – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Голы:
1:0 – Каюмов (Иванов, Осипов), 16:15
2:0 – Березкин (Каюмов, Елесин), 51:19 (бол.)
3:0 – Бут (Шумилин, Осипов), 52:46
4:0 – Полунин (Черепанов), 56:19
Вратари: Бочаров – Бердин