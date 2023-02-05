«Ак Барс» обыграл «Куньлунь» и вернулся на первое место Восточной конференции КХЛ

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Куньлунь» со счетом 6:1.
В составе команды Зинэтулы Билялетдинова забивали Александр Радулов в большинстве (9-я минута), Илья Сафонов (11), Дмитрий Воронков, реализовавший численное преимущество (16), Кирилл Семенов (29), Кирилл Петров (43). У китайского клуба заброшенной шайбой отличился Герман Точилкин (38).
«Барсы» набрали 77 очков и вернули себе лидерство на Востоке. «Ред Стар» остался десятым с 45 очками.
«Куньлунь» 7 февраля сыграет в гостях против «Северстали», «Ак Барсу» в этот день предстоит выездная встреча с «Нефтехимиком».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Ак Барс» (Казань) - 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Голы:
0:1 – Радулов (Войнов, Шипачев), 8:44 (Бол.)
0:2 – Сафонов (Воронков), 10:06
0:3 – Воронков (Токранов) (Бол.), 15:44
1:3 – Точилкин, 37:30
1:4 – Семенов (Лямкин, Галиев), 28:36
1:5 - Петров (Воронков, Токранов), 42:35