«Барыс» вырвал победу у ЦСКА в овертайме 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Барысом» завершился победой клуба из Астаны со счетом 6:5 ОТ.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 5:5. За хозяев льда дубль оформил Владислав Каменев (11-я и 51-я минуты), по голу забили Никита Нестеров (20), Николай Макаров (23) и Максим Мамин (40). Гостевая команда ответила дублем Антон Сагадеева (41, 47), заброшенными шайбами Кирилла Савицкого (17), Егора Петухова (30) и Никиты Михайлиса (51).

В овертайме победную шайбу забросил Никита Михайлис (61), тем самым оформив дубль за «Барыс».

Таким образом, московский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко после 59 матчей. Казахстанская команда располагается на десятом месте на Востоке, имея в своем активе 59 очков.

Добавим, что 7 февраля ЦСКА отправится в гости к «Салавату Юлаеву», 13 февраля «Барыс» примет на свое домашней арене СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Барыс» (Астана) – 5:6 ОТ (2:1, 2:1, 1:3, 0:1)

Голы:

1:0 – Каменев (Окулов, Плотников), 10:28 (бол.)

1:1 – Савицкий (Михайлис), 16:00

2:1 – Нестеров, 19:18

3:1 – Макаров, 22:40

3:2 – Петухов (Ножье, Шевченко), 29:54

4:2 – Мамин (Григоренко, Окулов), 39:38 (бол.)

4:3 – Сагадеев (Бракко, Михайлис), 40:45

4:4 – Сагадеев (Рахманов, Михайлис), 46:40

5:4 – Каменев (Плотников, Мамин), 50:28

5:5 – Михайлис (Рахманов, Сагадеев), 50:51

6:5 – Михайлис, 60:17

Вратари: Шарыченков – Гудачек