Комиссар НХЛ - о призывах Гашека в отношении россиян: Не думаю, что выражает мнение чешского народа

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн ответил олимпийскому чемпиону из Чехии Доминику Гашеку, критиковавшему участие российских хоккеистов в Матче звезд и других официальных мероприятиях Лиги.

«Доминик Гашек был активным критиком в течение последнего года. Он имеет право на собственное мнение, но я не думаю, что оно отражает позицию чешского народа или говорит от лица правительства страны. И, кстати, я с ним не согласен», - приводят слова Беттмэна финские журналисты.

Напомним, что в Матче звезд НХЛ принимали участие капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, а также Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Андрей Свечников («Каролина») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).