Тренер «Миннесоты» поддержал нежелание Капризова общаться с прессой

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» прокомментировал нежелание российского форварда команды Кирилла Капризова давать частые интервью и быть в центре внимания.

«Кириллу не нравится быть в центре внимания. Он не хочет раздавать интервью, в чем я его не виню. Он хочет заниматься своим любимым делом. Капризов хочет играть в хоккей, потому что любит его.

Он все хорошо понимает: кто он такой, что он делает. В последнее время он даже стал немного общаться с журналистами. Кирилл - настоящий профессионал, и мы рады, что он представляет «Миннесоту», - приводит слова специалиста американская пресса.

Добавим, в сезоне-2022/23 Капризов провел матчей, в которых набрал 59 (27+32) очков.