Сын Харламова рассказал, продлит ли «Торпедо» контракт с Ларионовым

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов поделился новостями о возможном продлении контракта с главынм тренером команды Игорем Ларионовым.

«У нас сейчас строится новая ледовая арена, в которую в 2025 году по плану мы должны переехать. К тому времени молодой, перспективный коллектив должен набраться опыта, и у нас должна быть боеспособная команда, способная бороться за самые высокие места. Контракты хоккеистов и тренеров изначально подписываются под эти цели. Да, соглашения с тренерским штабом истекают в 2024 году, но это чисто технический момент. Думаю, сложностей с переподписанием не будет», - приводит слова функционера Metaratings.

Напомним, после 59 матчей волжане с 82 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего СКА на девять очков.