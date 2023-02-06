Бучневич пожелал «Северстали» выйти в плей-офф Кубка Гагарина

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич поддержал череповецкую «Северсталь» в борьбе за попадание в плей-офф Кубка Гагарина.

«Привет, парни! Я желаю «Северстали» удачи в предстоящих играх плей-офф, тем более, что для вас, как я понимаю, он уже начался! Желаю вам быть единым коллективом и выполнить поставленную задачу! Как себя чувствую? Хорошо! В ближайшее время вернусь в строй!», - приводит слова форварда телеграм-канал череповчан.

Добавим, в настоящее время хоккеист не выступает за свой клуб в НХЛ из-за травмы.

После 59 матчей «Северсталь» с 62 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.