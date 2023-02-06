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Сергей Гимаев: Гришин – сильный специалист. Проблема «Спартака» не в нем

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Игоре Гришине.
06 февраля 2023 11:26

«Будет ли Гришин востребован у клубов КХЛ? Гришин – сильный специалист, он зарекомендовал себя с хорошей стороны. Мы помним победную серию «Спартака», когда он только пришел. Появилась светлая вспышка в его лице. До его прихода была серия поражений и сама игра команды выглядела не лучшим образом.

Несмотря на то, что сейчас «Спартак» начал валиться, я считаю, проблема абсолютно не в Гришине – проблема в руководстве клуба. Нехоккейные люди начинают лезть в раздевалку, начинают учить и чуть ли не составы назначают…

Такая же проблема была и у Миронова. Я считаю, что он нормально работал, пока руководители не стали лезть в дела тренеров, в дела команды. Пока руководство не сменится или нынешнее руководство само не поймет, что не надо лезть в дела команды, ничего хорошего в «Спартаке» не будет», — сказал Гимаев «Чемпионату».

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Сергей Гимаев: Гришин – сильный специалист. Проблема «Спартака» не в нем
Хоккейный эксперт Сергей Гимаев поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Игоре Гришине.
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