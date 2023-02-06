Калниньш, Дронов, Хуснутдинов и Точилкин стали игроками недели в КХЛ

Вратарь «Амура» Янис Калниньш в третий раз в карьере был признан лучшим вратарем недели в КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
На его счету две победы в четырех матчах недели. По воротам Калниньша было нанесено 134 броска, из которых он отразил 95,52%. Коэффициент надежности составил 1,46.
Впервые в своей карьере лучшим защитником недели признан игрок «Металлурга» Григорий Дронов, который набрал пять очков (3+2) за неделю, отличившись в каждом матче недели и став автором победной шайбы в овертайме в игре с «Трактором».
Лучшим нападающим недели впервые в своей карьере признан Марат Хуснутдинов из СКА, набравший шесть очков (2+4). Нападающий набирал очки в каждом матче недели.
Лучшим новичком недели впервые в карьере назван игрок «Куньлунь Ред Стар» Герман Точилкин, забросивший две шайбы в трех матчах недели.