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Калниньш, Дронов, Хуснутдинов и Точилкин стали игроками недели в КХЛ

Лига назвала лучших хоккеистов 22-й игровой недели.
06 февраля 2023 12:53
автор: Александр Евграфов

Вратарь «Амура» Янис Калниньш в третий раз в карьере был признан лучшим вратарем недели в КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

На его счету две победы в четырех матчах недели. По воротам Калниньша было нанесено 134 броска, из которых он отразил 95,52%. Коэффициент надежности составил 1,46.

Впервые в своей карьере лучшим защитником недели признан игрок «Металлурга» Григорий Дронов, который набрал пять очков (3+2) за неделю, отличившись в каждом матче недели и став автором победной шайбы в овертайме в игре с «Трактором».

Лучшим нападающим недели впервые в своей карьере признан Марат Хуснутдинов из СКА, набравший шесть очков (2+4). Нападающий набирал очки в каждом матче недели.

Лучшим новичком недели впервые в карьере назван игрок «Куньлунь Ред Стар» Герман Точилкин, забросивший две шайбы в трех матчах недели.

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