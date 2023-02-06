Рашевский продлил контракт с московским «Динамо» до 2025 года

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с нападающим Дмитрием Рашевским.

Новое одностороннее соглашение подписано сроком до 30 апреля 2025 года.

«Очень рады, что Дмитрий Рашевский останется в «Динамо» еще на два сезона. Задача Клуба и тренерского штаба — создать условия для прогресса любому игроку. Нам удалось убедить Диму, что именно в «Динамо» у него будет лучшая возможность для того, чтобы прогрессировать», - приводит пресс-служба клуба слова генерального менеджера Алексея Сопина.

В текущем сезоне 22-летний форвард набрал 35 (19+16) очков в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ.