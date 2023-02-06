«Металлург» продлил контракты с Акользиным и Маклюковым

Магнитогорский «Металлург» продлил соглашения с нападающим Павлом Акользиным и защитником Алексеем Маклюковым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Оба контракта рассчитаны до конца сезона-2024/25.

Акользин и Маклюков перешли в «Металлург» из астанинского «Барыса» весной 2021 года. В этом сезоне 32-летний форвард в 47 матчах забросил 9 шайб и сделал 4 результативные передачи, а 29-летний Маклюков в 58 играх набрал 8 очков (3+5).

После 59 игр «Металлург» набрал 72 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции.