World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Металлург» продлил контракты с Акользиным и Маклюковым

Новые соглашения рассчитаны до конца сезона-2024/25.
06 февраля 2023 15:17
автор: Александр Евграфов

Магнитогорский «Металлург» продлил соглашения с нападающим Павлом Акользиным и защитником Алексеем Маклюковым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Оба контракта рассчитаны до конца сезона-2024/25.

Акользин и Маклюков перешли в «Металлург» из астанинского «Барыса» весной 2021 года. В этом сезоне 32-летний форвард в 47 матчах забросил 9 шайб и сделал 4 результативные передачи, а 29-летний Маклюков в 58 играх набрал 8 очков (3+5).

После 59 игр «Металлург» набрал 72 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции.

Это интересно:
Ротенберг и Жамнов награждены Орденом Почета
Наградами также удостоены и ряд других тренеров, спортивных деятелей.
06.02.2023 15:34
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Металлург» продлил контракты с Акользиным и Маклюковым
Новые соглашения рассчитаны до конца сезона-2024/25.
06.02.2023 15:17
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Рашевский продлил контракт с московским «Динамо» до 2025 года
Рашевский продлил контракт с московским «Динамо» до 2025 года
Соглашение носит односторонний характер
06.02.2023 14:03
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Вячеслав Быков: Доминик Гашек съехал с катушек! Ему часто шайбой в голову попадало
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков прокомментировал слова экс-вратаря сборной Чехии Доминика Гашека о российских хоккеистах в Матче звезд НХЛ. Гашек назвал участие россиян в Матче звезд «самой отвратительной рекламой спецоперации».
06.02.2023 12:59
Хоккей
Калниньш, Дронов, Хуснутдинов и Точилкин стали игроками недели в КХЛ
Лига назвала лучших хоккеистов 22-й игровой недели.
06.02.2023 12:53
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Сергей Гимаев: Гришин – сильный специалист. Проблема «Спартака» не в нем
Хоккейный эксперт Сергей Гимаев поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Игоре Гришине.
06.02.2023 11:26
Хоккей
Бучневич пожелал «Северстали» выйти в плей-офф Кубка Гагарина
Бучневич пожелал «Северстали» выйти в плей-офф Кубка Гагарина
Хоккеист выступал в составе череповчан в КХЛ.
06.02.2023 10:56
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Сын Харламова рассказал, продлит ли «Торпедо» контракт с Ларионовым
Сын Харламова рассказал, продлит ли «Торпедо» контракт с Ларионовым
Нижегородцы рвутся в плей-офф со второго места в Западной конференции.
06.02.2023 10:37
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Тренер «Миннесоты» поддержал нежелание Капризова общаться с прессой
Тренер «Миннесоты» поддержал нежелание Капризова общаться с прессой
Россиянин сосредоточился на хоккее, не отвлекаясь на шумиху вокруг своего имени.
06.02.2023 09:39
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Ягр побил рекорд Гретцки по голам
Ягр побил рекорд Гретцки по голам
50-летний чех продолжает играть на высшем уровне.
06.02.2023 08:39
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика