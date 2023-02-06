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Ротенберг и Жамнов награждены Орденом Почета

Наградами также удостоены и ряд других тренеров, спортивных деятелей.
06 февраля 2023 15:34
автор: Александр Евграфов

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов, вице-президент и главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг награждены указом президента РФ Владимира Путина орденом Почета, сообщается на официальном портале правовой информации.

Этой же награды удостоены старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, тренеры по фигурному катанию Александр Жулин и Сергей Дудаков.

В указе отмечается, что награда вручена за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпиаде в Пекине.

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Ротенберг и Жамнов награждены Орденом Почета
Наградами также удостоены и ряд других тренеров, спортивных деятелей.
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