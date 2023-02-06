Поддержка голами: как помогают заброшенные шайбы

Деньги были направлены на проведение февральских тренировочных сборов для детских команд по следж-хоккею в городе Барнаул. Сбор средств на тренировочный лагерь происходит в рамках благотворительной акции Фонбет «Голевая передача».

В акции «Голевая передача» каждая заброшенная в Фонбет Чемпионате КХЛ шайба конвертируется в 1000 рублей. По итогам месяца полученная сумма направляется на поддержку адаптивного хоккея. В январе в чемпионате КХЛ было заброшено 637 шайб.

В хоккейном сезоне 2022/23 для игроков детско-юношеских команд по адаптивному хоккею при поддержке благотворительной программы Фонбет «Ставка на добро» пройдут всероссийские тренировочно-образовательные интенсивы по трем дисциплинам: по специальному хоккею, по хоккею для незрячих и по следж-хоккею.