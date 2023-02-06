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Поддержка голами: как помогают заброшенные шайбы

БК Фонбет перечислил 637 000 рублей Федерации Адаптивного Хоккея.
Поддержка голами: как помогают заброшенные шайбы
06 февраля 2023 16:37
автор: Сергей Иванов
автор фото: Предоставлено БК Фонбет

Деньги были направлены на проведение февральских тренировочных сборов для детских команд по следж-хоккею в городе Барнаул. Сбор средств на тренировочный лагерь происходит в рамках благотворительной акции Фонбет «Голевая передача».

В акции «Голевая передача» каждая заброшенная в Фонбет Чемпионате КХЛ шайба конвертируется в 1000 рублей. По итогам месяца полученная сумма направляется на поддержку адаптивного хоккея. В январе в чемпионате КХЛ было заброшено 637 шайб.

В хоккейном сезоне 2022/23 для игроков детско-юношеских команд по адаптивному хоккею при поддержке благотворительной программы Фонбет «Ставка на добро» пройдут всероссийские тренировочно-образовательные интенсивы по трем дисциплинам: по специальному хоккею, по хоккею для незрячих и по следж-хоккею.

источник: «Советский спорт»
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