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Бобровский полностью восстановился после травмы и сыграет с «Тампой-Бэй»

Голкипер пропустил почти месяц.
06 февраля 2023 22:14
автор: Александр Шульгин

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский полностью восстановился от травмы и готов принять участие в следующей игре своей команды регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

По информации американских журналистов, россиянин станет основным голкипером «пантер» в этой встрече.

Напомним, Бобровский травмировался 19 января в матче против «Монреаль Канадиенс» и с тех пор не выходил на лед.

В текущем сезоне Сергей провел 30 матчей, отразив 89,7% бросков по своим воротам. После 52 матчей «Флорида» с 54 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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