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Гашек вступил в полемику с комиссаром НХЛ Беттмэном из-за России

Чех не устает добиваться отстранения российских хоккеистов от участия в НХЛ.
06 февраля 2023 23:52
автор: Александр Шульгин

Олимпийский чемпион в хоккее Доминик Гашек ответил на слова комиссара НХЛ Гари Беттмэна, не согласившегося с идеей отстранения российских хоккеистов от участия в НХЛ.

«Это его самое первое заявление о том, на что я указываю. Первое письмо я отправил ему в марте 2022 года. И еще одно в декабре. Никакой реакции пока. Так что я рад, что он хоть что-то сказал. Мы можем не сойтись во мнениях, но я убежден, что НХЛ придется расплачиваться за то, как она относится к российским хоккеистам», - приводит слова ветерана американская пресса.

Добавим, ранее Гашек разослал обращения в различные международные спортивные федерации, призывая отстранить россиян от участия в турнирах.

Недавно в МОК заявили, что рассмотрят вопрос об участии российских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, однако сразу несколько стран пообещали бойкотировать соревнования в случае положительного решения.

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