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Панарин быстрее всех в «Рейнджерс» набрал 300 очков за карьеру и побил рекорд Мессье

Нападающий отметился двумя голевыми передачами в матче с «Калгари».
07 февраля 2023 08:07
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Ренйджерс» Артемий Панарин отдал две голевые передачи в игре с «Калгари Флеймз» и помог команде одержать победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Нью-Йорке завершилась в овертайме со счетом 5:4.

У победителей дублями отметились Мика Зибанежад и Филип Хытил. У гостей отличились Блэйк Коулман, Эндрю Манджапане, Майкл Стоун и Тайлер Тоффоли. Победная шайба на счету нападающего «Рейнджерс» Алексис Лафренье.

Два ассиста Панарина позволили россиянину установить новое достижение в истории «Рейнджерс». Он смог достичь отметки в 300 очков (83+217) за 236 матчей. Предыдущий рекорд принадлежал Марку Мессье, который набрал 300 очков за 249 игр.

«Рейнджерс» занимает шестое место в Восточной конференции с 64 очками, «Калгари» завоевал 58 очков и находится на восьмой строчке на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Нью-Йорк Рейнджерс» - «Калгари Флэймз» - 5:4 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы:

1:0 – Хытил (Какко, Фокс), 05:37

1:1 – Коулмэн (Манджапане), 10:25

2:1 – Хытил, 22:02

2:2 – Тоффоли (Андерсон, Линдхольм), 36:25 (бол.)

3:2 – Зибанежад (Крайдер, Панарин), 39:46 (бол.)

3:3 – Манджапане (Хэнифин, Баклунд), 46:38

3:4 – Стоун (Баклунд, Коулмэн), 48:41

4:4 – Зибанежад (Панарин, Веси, 52:55

5:4 – Лафренье (Зибанежад), 61:37

источник: «Советский спорт»
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