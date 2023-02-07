25 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» победить «Филадельфию»

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» победили «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе «островитян» отличились Кайл Палмиери и Мэттью Барзал, а вратарь Семен Варламов, признанный третьей звездой матча, отразил 25 бросков по своим воротам. Палмиери назван второй звездой, Барзал – первой. У «Флайерз» шайбу забросил Николя Делорье.

«Айлендерс», набрав 57 очков, поднялись на девятое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 51 очком расположилась на 13-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Филадельфия Флайерз» - «Нью-Йорк Айлендерс» - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы:

0:1 – Палмиери (Бэйли, Ахо), 17:07

0:2 – Барзал (Добсон, Нельсон), 28:18

1:2 – Делорье (Деанджело, Силер), 30:39