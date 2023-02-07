«Флорида» крупно обыграла «Тампу», Бобровский оформил 32 сэйва и стал третьей звездой матча

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Встреча в Майами завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев площадки.

В составе победителей дубль и три голевые передачи на счету Мэттью Ткачака, который был назван первой звездой матча. Четыре очка (2+2) набрал Картер Верхэге (вторая звезда). Вратарь «пантер» Сергей Бобровский отразил 32 из 33 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой игры. По шайбе на свой счет записали хоккеисты хозяев Сэм Беннетт, Ээту Луостаринен и Эрик Стаал.

У гостей гол на счету Никиты Кучерова, который забил его с подачи Михаила Сергачева. Для Кучерова это 20-я шайба в сезоне. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 42 из 49 бросков.

«Флорида» набрала 56 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции, «Тампа» с 65 очками идет на пятой строчке там же.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Флорида Пантерз» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)

Голы:

1:0 - Верхэге (Ткачак), 08:04

2:0 - Беннетт (Ткачак, Экблад), 21:42

2:1 - Кучеров (Сергачев, Пойнт), 23:02

3:1 - Ткачак (Верхэге, Беннетт), 28:40

4:1 - Луостаринен (Монтур, Верхэге), 37:56

5:1 - Стаал, 42:53

6:1 - Верхэге (Ткачак), 45:26

7:1 - Ткачак (Беннетт, Экблад), 54:23 (бол.)