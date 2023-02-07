World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Аризоной»

Россиянин набрал 60-е очко в сезоне, но это не помогло команде.
07 февраля 2023 09:09
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Аризона Койотис» победили «Миннесоту Уайлд» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Темпе, закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Джейкоб Чикран и одну шайбу забросил Джек Макбейн. У «Миннесоты» отличились россиянин Кирилл Капризов и Йонас Бродин (42).

Капризов набрал 60-е очко в этом сезоне (28+32). Он является лучшим снайпером и бомбардиром команды в нынешнем регулярном чемпионате.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Аризона Койотис» - «Миннесота Уайлд» - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы:

0:1 – Капризов (Зуккарелло, Эддисон), 23:39

1:1 – Чикран (Хейтон, Келлер), 29:26 (бол.)

1:2 – Бродин (Эрикссон Эк, Хартман), 41:40

2:2 – Чикран (Маччелли, Вялимяки), 49:35

3:2 – Макбэйн (Фишер, Немет), 53:13

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Аризоной»
Россиянин набрал 60-е очко в сезоне, но это не помогло команде.
07.02.2023 09:09
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Флорида» крупно обыграла «Тампу-Бэй», Бобровский оформил 32 сэйва и стал третьей звездой матча
Российский вратарь помог своей команде одержать победу.
07.02.2023 08:38
Хоккей
автор: Александр Евграфов
25 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» победить «Филадельфию»
Российский голкипер признан третьей звездой матча.
07.02.2023 08:26
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Панарин быстрее всех в «Рейнджерс» набрал 300 очков за карьеру и побил рекорд Мессье
Нападающий отметился двумя голевыми передачами в матче с «Калгари».
07.02.2023 08:07
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Гашек вступил в полемику с комиссаром НХЛ Беттмэном из-за России
Чех не устает добиваться отстранения российских хоккеистов от участия в НХЛ.
06.02.2023 23:52
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кросби назвал буллит с Овечкиным и его сыном самым запоминающимся моментом Матча всех звезд НХЛ
Кросби назвал буллит с Овечкиным и его сыном самым запоминающимся моментом Матча всех звезд НХЛ
Трио выиграло конкурс на лучший буллит.
06.02.2023 22:57
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Бобровский полностью восстановился после травмы и сыграет с «Тампой-Бэй»
Бобровский полностью восстановился после травмы и сыграет с «Тампой-Бэй»
Голкипер пропустил почти месяц.
06.02.2023 22:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Поддержка голами: как помогают заброшенные шайбы
Поддержка голами: как помогают заброшенные шайбы
БК Фонбет перечислил 637 000 рублей Федерации Адаптивного Хоккея.
06.02.2023 16:37
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Ротенберг и Жамнов награждены Орденом Почета
Наградами также удостоены и ряд других тренеров, спортивных деятелей.
06.02.2023 15:34
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Металлург» продлил контракты с Акользиным и Маклюковым
Новые соглашения рассчитаны до конца сезона-2024/25.
06.02.2023 15:17
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика