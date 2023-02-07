Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Аризоной»

Хоккеисты «Аризона Койотис» победили «Миннесоту Уайлд» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Темпе, закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Джейкоб Чикран и одну шайбу забросил Джек Макбейн. У «Миннесоты» отличились россиянин Кирилл Капризов и Йонас Бродин (42).
Капризов набрал 60-е очко в этом сезоне (28+32). Он является лучшим снайпером и бомбардиром команды в нынешнем регулярном чемпионате.
НХЛ. Регулярный чемпионат.
«Аризона Койотис» - «Миннесота Уайлд» - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Голы:
0:1 – Капризов (Зуккарелло, Эддисон), 23:39
1:1 – Чикран (Хейтон, Келлер), 29:26 (бол.)
1:2 – Бродин (Эрикссон Эк, Хартман), 41:40
2:2 – Чикран (Маччелли, Вялимяки), 49:35
3:2 – Макбэйн (Фишер, Немет), 53:13