Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Аризоной»

Хоккеисты «Аризона Койотис» победили «Миннесоту Уайлд» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Темпе, закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Джейкоб Чикран и одну шайбу забросил Джек Макбейн. У «Миннесоты» отличились россиянин Кирилл Капризов и Йонас Бродин (42).

Капризов набрал 60-е очко в этом сезоне (28+32). Он является лучшим снайпером и бомбардиром команды в нынешнем регулярном чемпионате.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Аризона Койотис» - «Миннесота Уайлд» - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы:

0:1 – Капризов (Зуккарелло, Эддисон), 23:39

1:1 – Чикран (Хейтон, Келлер), 29:26 (бол.)

1:2 – Бродин (Эрикссон Эк, Хартман), 41:40

2:2 – Чикран (Маччелли, Вялимяки), 49:35

3:2 – Макбэйн (Фишер, Немет), 53:13