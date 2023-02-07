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Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов стал прадедушкой (фото)

Правнучку назвали Оливией.
Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов стал прадедушкой (фото)
07 февраля 2023 10:56
автор: Александр Евграфов
автор фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал прадедушкой, сообщает Telegram-канал казанского клуба.

У его внука Александра Романова и его жены Софии родилась дочь, которую назвали Оливией.

В четверг Билялетдинов станет пятым тренером в истории Континентальной хоккейной лиги, кто провел 600 и более матчей в Лиге.

67-летний специалист является рекордсменом по матчам с одной командой - все игры он провел с «Ак Барсом», с которым выиграл три Кубка Гагарина. В его активе 373 победы, а следующий успех позволит догнать Владимира Крикунова, занимающего третью строчку в списке самых побеждающих тренеров.

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