Гашек требует от НХЛ миллиарды долларов за участие российских хоккеистов в лиге

Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек снова выступил с критикой руководства НХЛ за отказ от отстранения российских хоккеистов.

«Я прожил много лет за границей, какое моё впечатления о том, как местные жители относятся к европейским проблемам? Их можно понять. Американцы и канадцы действительно далеко от Украины. Он не чувствует ни малейшей опасности.

Еще надо понять одноклубников российских хоккеистов - они с ними каждый день, вместе ходят на обеды, дружат. Поэтому им трудно говорить. Я ни в коем случае никого не защищаю, но понимаю, что для них это вопрос далекий. Их родственники не умирают. Повторяю, НХЛ должна заплатить миллиарды долларов за свое отношение. Это моя цель», - приводит слова ветерана американская пресса.

Добавим, ранее Гашек разослал обращения в различные международные спортивные федерации, призывая отстранить россиян от участия в турнирах.

Недавно в МОК заявили, что рассмотрят вопрос об участии российских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, однако сразу несколько стран пообещали бойкотировать соревнования в случае положительного решения.