World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Сделай это снова»: тренер «Далласа» оценил игру Гурьянова в матче против «Анахайма»

Россиянин набрал балл за результативность.
07 февраля 2023 12:05
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур прокомментировал игру российского форварда команды Георгия Гурьянова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайм Дакс».

«Игра Гурьянова? Да, отличная. Великолепная. Сделай это снова. Пожалуйста, сделай это снова (смеется)», - приводит слова специалиста американская пресса.

Добавим, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Далласа» в серии послематчевых буллитов. На счету Гурьянова одна голевая передача.

После 52 игр в активе «Далласа» 68 очков и лидерство в турнирной таблице Западной конференции.

Это интересно:
«Сделай это снова»: тренер «Далласа» оценил игру Гурьянова в матче против «Анахайма»
Россиянин набрал балл за результативность.
07.02.2023 12:05
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Гашек требует от НХЛ миллиарды долларов за участие российских хоккеистов в лиге
Чех снова продолжает нападать на россиян.
07.02.2023 11:06
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов стал прадедушкой (фото)
Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов стал прадедушкой (фото)
Правнучку назвали Оливией.
07.02.2023 10:56
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Аризоной»
Россиянин набрал 60-е очко в сезоне, но это не помогло команде.
07.02.2023 09:09
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Флорида» крупно обыграла «Тампу-Бэй», Бобровский оформил 32 сэйва и стал третьей звездой матча
Российский вратарь помог своей команде одержать победу.
07.02.2023 08:38
Хоккей
автор: Александр Евграфов
25 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» победить «Филадельфию»
Российский голкипер признан третьей звездой матча.
07.02.2023 08:26
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Панарин быстрее всех в «Рейнджерс» набрал 300 очков за карьеру и побил рекорд Мессье
Нападающий отметился двумя голевыми передачами в матче с «Калгари».
07.02.2023 08:07
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Гашек вступил в полемику с комиссаром НХЛ Беттмэном из-за России
Чех не устает добиваться отстранения российских хоккеистов от участия в НХЛ.
06.02.2023 23:52
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кросби назвал буллит с Овечкиным и его сыном самым запоминающимся моментом Матча всех звезд НХЛ
Кросби назвал буллит с Овечкиным и его сыном самым запоминающимся моментом Матча всех звезд НХЛ
Трио выиграло конкурс на лучший буллит.
06.02.2023 22:57
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Бобровский полностью восстановился после травмы и сыграет с «Тампой-Бэй»
Бобровский полностью восстановился после травмы и сыграет с «Тампой-Бэй»
Голкипер пропустил почти месяц.
06.02.2023 22:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика