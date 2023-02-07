«Сделай это снова»: тренер «Далласа» оценил игру Гурьянова в матче против «Анахайма»

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур прокомментировал игру российского форварда команды Георгия Гурьянова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайм Дакс».

«Игра Гурьянова? Да, отличная. Великолепная. Сделай это снова. Пожалуйста, сделай это снова (смеется)», - приводит слова специалиста американская пресса.

Добавим, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Далласа» в серии послематчевых буллитов. На счету Гурьянова одна голевая передача.

После 52 игр в активе «Далласа» 68 очков и лидерство в турнирной таблице Западной конференции.