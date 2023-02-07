Тренеры «Торпедо» Ларионов и Васильев пропустят два матча команды в КХЛ по состоянию здоровья

Тренеры нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов и Михаил Васильев пропустят два ближайших матча команды по состоянию здоровья, сообщается на официальном сайте нижегородцев.

Исполнять обязанности главного тренера поручено Андрею Козыреву. Козырев в сезоне-2020-21 исполнял обязанности главного тренера СКА в течение двух матчей, в одном из которых армейцы победили. Помогать ему будут Николай Хабибулин и Алексей Акифьев.

На этой неделе «Торпедо» три матча: 7 февраля дома с «Адмиралом», 9 февраля в Череповце с «Северсталью», 11 февраля дома с московским «Спартаком».

«Торпедо» набрало 82 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблицы Западной конференции.